Cae sujeto con más de 95 mil pesos en efectivo, en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de abril 2026.- En una acción operativa enfocada a la desarticulación de actividades ilícitas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), con apoyo de la Guardia Civil, ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la calle Finlandia, en la colonia Ampliación Valle Quieto, que derivó en el aseguramiento de dinero en efectivo, armas de fuego, sustancia con características de narcótico y la detención de una persona.

Sobre el particular se informó que durante la intervención, fueron asegurados 97 mil 500 pesos en efectivo, dos armas de fuego cortas calibre .9 milímetros, cartuchos de diversos calibres, tres equipos de telefonía celular, diversa documentación, así como 18 dosis de sustancia granulosa de color blanco, con características propias de narcótico.

En el lugar fue detenido Daniel “N”, de 32 años de edad, originario de Tuxtepec, Oaxaca, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.