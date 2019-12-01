Septiembre cerró con 70 víctimas de homicidio en Michoacán: SSP

Morelia, Michoacán, a 02 de octubre del 2026.- El mes de septiembre cerró con 70 víctimas de homicidio en Michoacán, así lo informó José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública en la entidad; subrayó que la reducción sostenida de víctimas de este delito ha sido una tendencia durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal recalcó que en septiembre del año anterior fueron 112 víctimas, de manera que la disminución entre un año y otro fue del 37.5 por ciento. Detalló, el promedio diario cambió pues en el mes anterior fueron 2.3 víctimas diarias, pero en periodo igual del año pasado fue del 3.7.

Asimismo, compartió que la cifra del mes anterior, contrastada con octubre del 2021, primer mes de este gobierno, representa una disminución del 72.9 por ciento. En octubre del 2021 fueron 259 víctimas de homicidio.

Según la información oficial presentada por el Secretario de Seguridad, el año 2021 cerró con dos mil 761 víctimas de homicidio, mientras que el 2025 lo hizo con mil 272; y en lo que va del año se acumulan 625 víctimas.