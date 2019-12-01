Accidente vehicular en Paracho, Michoacán, deja un muerto y dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 07:34:44

Paracho, Michoacán, a 2 de octubre 2026.- Un saldo de una persona muerta y dos más heridas fue el que dejó un accidente vehicular registrado en la carretera Paracho-Aranza en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la gasolinera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior, personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.