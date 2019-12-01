En septiembre, 42 homicidas y 7 extorsionadores detenidos en Michoacán: FGE

Morelia, Michoacán, a 02 de octubre del 2026.- Durante el mes de septiembre del año en curso, fueron cumplimentadas 42 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio, así lo dio a conocer Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa de resultados en materia de seguridad en conjunto con el gobierno del estado, el Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal contrastó los datos, pues el año anterior en el noveno mes fueron 35 detenidos por el delito de homicidio, es decir, en 2026 hay un incremento del 20 por ciento en las detenciones de homicidas. Agregó, en septiembre del 2021 por este ilícito se detuvo a solo 31 persianas.

“Estamos hablando de desactivar 42 homicidas en un mes en todo el territorio estatal, generadores de violencia, objetivos prioritarios, gente a pie tierra, se pega a todos los niveles las estructuras”, subrayó.

En cuanto al delito de extorsión, Vega Rodríguez manifestó que son siete personas detenidas en el mes de septiembre de este año, ello representa un incremento considerable, pues en el mismo mes del año anterior fueron dos personas y en septiembre del 2021 únicamente una persona.

Es decir, en un año se reportó un incremento del 250 por ciento en personas detenidas por extorsión. Subrayó la relevancia de estos datos, pues son detenciones que cumplen con el debido proceso, pues representa un trabajo específico para que sean detenciones firmes, en coordinación con diferentes autoridades.