Sentencian a más de ocho años de prisión a un hombre por traficar sustancias ilícitas en Ecuandureo, Michoacán

Sentencian a más de ocho años de prisión a un hombre por traficar sustancias ilícitas en Ecuandureo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 20:52:22
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Ecuandureo, Michoacán, a 5 de octubre de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de ocho años y cuatro meses de prisión en contra de Giovanny “N”, quien traía un cargamento de 117 kilogramos de cocaína, oculto entre productos de limpieza dentro de un tractocamión.

Sobre el particular se informó que su captura se registró en marzo pasado sobre la autopista Maravatío-Zapotlanejo, cuando circulaba a la altura de la caseta de cobro de Ecuandureo.

En ese punto, elementos de la Guardia Nacional le marcaron el alto y realizaron una inspección al tractocamión que conducía. Durante la revisión localizaron diversos paquetes escondidos entre la carga de productos de limpieza.

Las pruebas realizadas posteriormente determinaron que los envoltorios contenían cocaína, con un peso total de 117 kilogramos, por lo que Giovanny fue detenido y puesto a disposición de las autoridades federales.

Tras el proceso penal, las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República permitieron obtener una sentencia condenatoria de ocho años y cuatro meses de cárcel por el delito de transporte de cocaína.

Además de la pena de prisión, se ordenó el pago de una multa y el decomiso de los 117 kilogramos del narcótico asegurado.

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