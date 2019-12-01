Sentencian a 50 años de prisión a responsable de secuestro agravado ocurrido en Morelia, Michoacán 

Sentencian a 50 años de prisión a responsable de secuestro agravado ocurrido en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 13:07:18
Morelia, Michoacán, a 11 de febrero 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia de 50 años de prisión en contra de Rafael “N”, ello luego de que se acreditara su responsabilidad en el delito de secuestro agravado cometido contra un hombre.

Sobre el particular se informó sobre el hecho, que el 27 de agosto de 2022 la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Industrial, en esta ciudad, cuando el ahora sentenciado, en compañía de otros dos sujetos, ingresó de manera violenta portando armas de fuego, lo privó de la libertad y lo trasladó a distintos inmuebles, donde fue retenido mientras realizaban exigencias para su liberación.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada, se reunieron prueba suficientes que permitieron establecer la responsabilidad de Rafael “N” en los hechos, por lo que fue presentado ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Una vez desahogadas las pruebas aportadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial dictó fallo condenatorio por el delito de secuestro agravado e impuso una pena de 50 años de prisión,así como el pago de la reparación del daño.

