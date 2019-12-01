Identifican a maestras ultimadas por alumno en prepa de Lázaro Cárdenas; no pasaban de los 40 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 09:59:32

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 24 de marzo del 2026.- Un grave hecho de violencia se registró en el Instituto Makarenko, ubicado en la zona centro del municipio, donde un estudiante presuntamente accionó un arma de fuego contra dos docentes luego de que no se le permitiera ingresar por llegar tarde.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven reaccionó de manera violenta tras la negativa del personal escolar, sacando un arma y disparando en contra de una coordinadora educativa y una profesora, lo que generó pánico entre alumnos y personal educativo.

Luego se confirmó que las dos docentes atacadas por el menor perdieron la vida, situación que ha generado indignación en el colectivo social mexicano, al tratarse de un caso atípico de violencia en planteles educativos

Momentos más tarde las fallecidas fueron identificadas como María del Rosario S., de 36 años de edad y Tatiana B., de 37 años.