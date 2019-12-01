Detienen a secretario de Seguridad de Matehuala por secuestro de siete electricistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 10:40:01

Matehuala, San Luis Potosí, 24 de marzo del 2026.- Jorge "N", secretario de Seguridad Pública de Matehuala, fue detenido por su presunta participación en el secuestro de siete trabajadores electricistas reportados como desaparecidos recientemente.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario llevaba nueve meses en el cargo y era la segunda ocasión en que encabezaba la corporación policial del municipio.

El caso es investigado por autoridades del estado de San Luis Potosí, luego de que los siete trabajadores fueran localizados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para rendir su declaración.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el grado de participación del funcionario en el secuestro ni si hay más personas implicadas en el caso.