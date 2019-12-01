Esta semana se presentará informe sobre desapariciones: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 11:19:23

Ciudad de México, 24 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que esta semana presentará un reporte sobre el tema de las desapariciones en el país.

Desde Palacio Nacional, durante su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal también fue cuestionada sobre el caso del Rancho Izaguirre, a lo que respondió que la fiscal Ernestina Godoy Ramos podrá ofrecer su propia conferencia para informar sobre las investigaciones.

Asimismo, Sheinbaum Pardo se refirió a las protestas realizadas por colectivos de madres y padres buscadores, y aseguró que están siendo atendidos por la Secretaría de Gobernación.

La jefa del Ejecutivo federal reiteró que el gobierno federal mantiene diálogo con los familiares de personas desaparecidas a través de las instancias correspondientes.