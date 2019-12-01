Sentencian a 22 años de cárcel a "El Puma" por matar a su hermana e intentar hacer lo mismo con su sobrina en Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 11:44:49
Zamora, Michoacán, 6 de noviembre del 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento, emitió sentencia condenatoria de 22 años de prisión en contra de Rubén Samuel M., alias “El Puma”, al acreditarse su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en razón de parentesco y tentativa de homicidio de persona menor de edad, cometidos en agravio de su hermana y sobrina, respectivamente; hechos ocurridos el pasado 4 de abril, en la colonia México, en Jacona.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidosen la Carpeta de Investigación, el día en cita y tras sostener una discusión, Rubén Samuel M., agredió con un objeto punzocortante a su hermana Eva María M., provocándole la muerte.

Posteriormente, el agresor atacó también a su sobrina, quien logró salir del inmueble y solicitar ayuda. Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y lograron detener a Rubén Samuel M., poniéndolo a disposición de la Fiscalía Regional de Zamora.

Una vez formulada la imputación, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso y, tras el desahogo de las pruebas presentadas por la FGE, dictó sentencia condenatoria de 22 años de prisión en su contra, además del pago por concepto de reparación del daño.

