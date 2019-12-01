Sentencian a 20 años de prisión a homicida de sacerdote indígena de Chiapas

Sentencian a 20 años de prisión a homicida de sacerdote indígena de Chiapas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 07:19:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 7 de agosto 2025.- Un hombre identificado como Edgar Rolando Mares Banda recibió una sentencia condenatoria de 20 años en prisión, por el homicidio de Marcelo Pérez Pérez, un sacerdote indígena del estado de Chiapas, perpetrado el 20 de octubre de 2024.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos (FEMDH), la pena se le dictó “por haberse acreditado plenamente su responsabilidad como autor material en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja”.

Según las pruebas presentadas por las autoridades ante el togado, el homicida esperó al sacerdote a las afueras de la capilla del Barrio de Cuxtitali, al oriente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y cuando subió a su automóvil le disparó en varias ocasiones y lo mató en el lugar.

Se dio a conocer que el delito fue  calificado como homicidio con premeditación, alevosía y ventaja, lo que elevó la gravedad del caso.

En ese sentido, la FGR enfatizó la relevancia de la condena por tratarse de un defensor de derechos humanos y líder comunitario ampliamente reconocido por su labor social en comunidades indígenas y marginadas de Chiapas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Alerta: SSP te dice cómo detectar nuevo fraude de suplantación de negocios en línea
Localizan cuerpos de dos personas en Indaparapeo, Michoacán; estaban en plena vía pública
Noche de violencia en la Tierra Caliente de Michoacán: Balaceras en Buenavista, ataques contra la Policía en Parácuaro
Sentencian a 20 años de prisión a homicida de sacerdote indígena de Chiapas
Más información de la categoria
Trump utiliza cárceles locales para retener a migrantes
Suman 49 muertes por calor en México en lo que va de 2025
Localizan cuerpos de dos personas en Indaparapeo, Michoacán; estaban en plena vía pública
Noche de violencia en la Tierra Caliente de Michoacán: Balaceras en Buenavista, ataques contra la Policía en Parácuaro
Comentarios