Sentencian a 20 años de prisión a homicida de sacerdote indígena de Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 07:19:52

Ciudad de México, a 7 de agosto 2025.- Un hombre identificado como Edgar Rolando Mares Banda recibió una sentencia condenatoria de 20 años en prisión, por el homicidio de Marcelo Pérez Pérez, un sacerdote indígena del estado de Chiapas, perpetrado el 20 de octubre de 2024.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos (FEMDH), la pena se le dictó “por haberse acreditado plenamente su responsabilidad como autor material en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja”.

Según las pruebas presentadas por las autoridades ante el togado, el homicida esperó al sacerdote a las afueras de la capilla del Barrio de Cuxtitali, al oriente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y cuando subió a su automóvil le disparó en varias ocasiones y lo mató en el lugar.

Se dio a conocer que el delito fue calificado como homicidio con premeditación, alevosía y ventaja, lo que elevó la gravedad del caso.

En ese sentido, la FGR enfatizó la relevancia de la condena por tratarse de un defensor de derechos humanos y líder comunitario ampliamente reconocido por su labor social en comunidades indígenas y marginadas de Chiapas.