Atacan a tiros a conductor de combi en la autopista México-Pachuca

Atacan a tiros a conductor de combi en la autopista México-Pachuca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 10:33:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 11 de noviembre del 2025.- El conductor de una combi de transporte público de la ruta San Juan Ixhuatepec, fue atacado a balazos durante la mañana de este martes.

Reportes preliminares acusaron que sujetos a bordo de una motocicleta realizaron la agresión armada en la zona de la incorporación de Periférico Río de los Remedios, con rumbo a la autopista México-Pachuca.

El conductor de la unidad de transporte público pidió auxilio cerca del Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Indios Verdes, ya en las inmediaciones de la Ciudad de México.

La víctima de la metralla narró que sus agresores se le emparejaron y le pidieron que parara, sin embargo, él hizo caso omiso, por lo que le dispararon.

El chofer resultó herido en uno de sus glúteos mientras que la unidad recibió 10 impactos por arma de fuego.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ubican cárceles de donde hacen el 56% de las extorsiones en México
En Morelia y Zamora, Michoacán, detienen a dos sujetos en posesión de armas de fuego
Vinculan a proceso penal a presunto responsable de homicidio en Dolores Hidalgo, Guanajuato
Marina desplegará fuerzas especiales en Michoacán; van por “El Botox” y otros líderes criminales de la región
Más información de la categoria
Ubican cárceles de donde hacen el 56% de las extorsiones en México
Marina desplegará fuerzas especiales en Michoacán; van por “El Botox” y otros líderes criminales de la región
Harfuch estará en Morelia este jueves, confirma gobernador de Michoacán
Atacan a tiros a conductor de combi en la autopista México-Pachuca
Comentarios