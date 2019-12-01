Sentencian de 40 años de prisión a hombre que desapareció una pareja y la ultimó en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, 13 de agosto del 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Agustín Alfonso T., luego de que se acreditara su responsabilidad en el delito de homicidio y desaparición cometida por particulares, en agravio de una pareja; hechos ocurridos el 6 de julio de 2022 en Morelia.

Sobre el particular se informó que en juicio oral, el agente del Ministerio Público demostró que el día de los hechos, Agustín Alfonso T., en complicidad con otra persona, arribó al domicilio de Yolanda C. y Emmanuel A., a quienes amagó con un arma de fuego y privó de su libertad, obligándolos a salir de su vivienda para después trasladarlos a un lugar desconocido.

El 8 de julio de ese mismo año, Yolanda C., fue localizada sin vida en la localidad de La Concepción; en tanto que, hasta la fecha, Emmanuel A., permanece en calidad de desaparecido.

A través de los actos de investigación, se logró establecer la identidad y participación de Agustín Alfonso T., quien fue detenido con base a una orden de aprehensión y vinculado a proceso.

Una vez desahogadas las pruebas, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en su contra y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de desaparición y a 15 años en lo que respecta al homicidio, dando un total de 40 años; así como a los pagos por reparación del daño.