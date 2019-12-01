Querétaro, Querétaro, a 23 de noviembre 2026.- La ruta administrativa con la que se licitó y firmó una concesión a 30 años a favor de la empresa Omega ha vuelto al centro de la discusión pública en Querétaro por los cuestionamientos sobre un calendario acelerado en 2024, la firma sin manifestación de impacto ambiental previa y los impactos en comunidades, predios y núcleos ejidales, señaló María del Mar Covarrubias Castro, alcaldesa de la Bicicleta e integrante del Colectivo Pedaleanda.

Esto, luego de que empresa Omega recibió un título de concesión a 30 años para el Libramiento Metropolitano de Querétaro, una autopista de cuota proyectada en 95.5 kilómetros para conectar desde Palmillas (San Juan del Río) hasta el Parque Industrial Querétaro y desahogar el tráfico de la Carretera 57.

Al revisar lo asentado en el expediente del juicio y en el debate social, Covarrubias Castro sostuvo que el proyecto no es nuevo, sino que su trámite formal arrancó durante la segunda mitad de 2024, bajo la anterior titularidad de obra pública del estado.

De acuerdo con la revisión cronológica expuesta por la integrante del Colectivo Pedaleanda, el 19 de agosto de 2024, el comité de concesiones avaló los documentos para abrir el proceso de licitación; el 5 y 6 de septiembre de 2024 se publicó la licitación pública y se emitieron las bases, en un cronograma considerado exprés dado el corto plazo para un proyecto de ese alcance; del 12 al 20 de septiembre de 2024: Se registraron la visita al sitio, la junta de aclaraciones y la entrega de propuestas técnicas, programada para el 20 de septiembre; el 30 de septiembre y 10 de octubre de 2024, pese a que el calendario preveía el fallo para el 30 de septiembre, el 10 de octubre se informó que el trámite seguía abierto con dos empresas interesadas y el 27 de enero de 2025 el comité de concesiones formalizó el título de concesión a favor de Omega.

Covarrubias Castro rechazó que firmar una concesión sin contar de antemano con una manifestación de impacto ambiental deba asumirse como una costumbre administrativa válida o suficiente por no considerarse ilegal, al señalar que compromete a las poblaciones durante tres décadas sin conocer previamente el impacto ecológico.

“Los mecanismos de participación ciudadana existen justamente para impulsar cambios en los procedimientos y colocar en primer plano a las personas y comunidades involucradas”.

Indicó que sigue pendiente revisar la reglamentación vinculada con la compraventa de predios, aun cuando la transmisión de terrenos no sea ilícita por sí sola y pidió que las decisiones y prácticas institucionales resguarden los derechos de las personas ejidatarias, en especial frente a los señalamientos por dificultades para completar pagos por parte de la concesionaria.

Refirió que la discusión sobre la vigencia a 30 años, la transparencia y el alcance de la obra ha sumado exigencias de distintos sectores en Querétaro.

“Los colectivos y habitantes han pedido la realización de una audiencia pública, la desclasificación de expedientes reservados, modelos financieros y anexos, así como estudios ambientales y consultas previas antes de avanzar con ocupaciones o trabajos en terrenos ejidales y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) ha defendido que el título de concesión a 30 años se otorgó conforme a la ley, que se trata de un esquema de inversión privada y que las labores actuales corresponden a fases previas y de liberación de derecho de vía.