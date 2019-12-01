Apatzingán, Michoacán. A 23 de noviembre 2026.-Como resultado de una acción coordinada entre la FGE y la Guardia Civil (GC), se aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo y se detuvo a una persona, en el municipio de Apatzingán.

Sobre el particular se informó que en primer lugar, durante patrullajes en la tenencia de Santiago Acahuato, elementos policiales localizaron abandonada una camioneta marca Nissan X-Trail, color blanco, la cual se encontraba semidesvalijada y contaba con reporte de robo. Al inspeccionar su interior, se aseguraron cinco cartuchos útiles calibre 7.62x39 y un ponchallantas de fabricación artesanal.

De igual forma, fue asegurada una camioneta marca Chevrolet Silverado, color rojo, sin placas de circulación, completamente desvalijada y con reporte de robo vigente. Al continuar con los recorridos, se visualizó en aparente estado de abandono una motocicleta marca Honda HR, color blanco, sin placas de circulación, misma que también arrojó reporte de robo activo tras su inspección.

En una acción distinta, y en atención a un reporte del C5i que alertó sobre un camión marca Ford F-350, tipo doble rodado, color café, que contaba con reporte de robo, personal de la institución se trasladó y aseguró la unidad, así como a su conductor.

Los vehículos asegurados y el detenido fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Apatzingán, quien continuará con las investigaciones correspondientes y resolverá la situación jurídica de Juan Jesús.