Semar y Profepa rescatan más de seis mil huevos de tortuga golfina en costas de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 17:46:54

Lázaro Cárdenas, Mich., 1 de septiembre de 2025. – En un operativo de protección ambiental, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resguardaron un importante número de nidos de tortuga golfina en playas de la costa michoacana.

Durante recorridos de vigilancia en las playas Eréndira, Jardín, Azul y El Habillal, los marinos localizaron 61 nidos, de los cuales se recolectaron 6 mil 294 huevos de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), una especie catalogada en peligro de extinción.

Los huevos fueron trasladados al Campamento Tortuguero “La Perla”, donde serán protegidos hasta su eclosión y posterior liberación al mar, en un esfuerzo por incrementar las posibilidades de supervivencia de la especie.

Michoacán es considerado uno de los principales santuarios de anidación de la tortuga golfina en el Pacífico mexicano, razón por la cual la Marina mantiene operativos permanentes de seguridad y protección ambiental. Estos patrullajes buscan evitar el saqueo de nidos y reforzar la colaboración interinstitucional para preservar la biodiversidad en la región.