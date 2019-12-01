Semar y Profepa rescatan más de seis mil huevos de tortuga golfina en costas de Michoacán

Semar y Profepa rescatan más de seis mil huevos de tortuga golfina en costas de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 17:46:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Mich., 1 de septiembre de 2025. – En un operativo de protección ambiental, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resguardaron un importante número de nidos de tortuga golfina en playas de la costa michoacana.

Durante recorridos de vigilancia en las playas Eréndira, Jardín, Azul y El Habillal, los marinos localizaron 61 nidos, de los cuales se recolectaron 6 mil 294 huevos de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), una especie catalogada en peligro de extinción.

Los huevos fueron trasladados al Campamento Tortuguero “La Perla”, donde serán protegidos hasta su eclosión y posterior liberación al mar, en un esfuerzo por incrementar las posibilidades de supervivencia de la especie.

Michoacán es considerado uno de los principales santuarios de anidación de la tortuga golfina en el Pacífico mexicano, razón por la cual la Marina mantiene operativos permanentes de seguridad y protección ambiental. Estos patrullajes buscan evitar el saqueo de nidos y reforzar la colaboración interinstitucional para preservar la biodiversidad en la región.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cuerpos hallados en Huaniqueo, Michoacán, son de padre e hijo desaparecidos en la tenencia de Teremendo de Los Reyes: FGE 
Semar y Profepa rescatan más de seis mil huevos de tortuga golfina en costas de Michoacán
Ejecutan a una mujer en Uruapan, Michoacán
Detienen a sujeto tras hacer tocamientos indebidos a cajera en Nuevo León
Más información de la categoria
Niño de 11 años muere en Houston tras “broma” de tocar el timbre y correr
Realizarán cortometraje de Esmeralda, mujer que fue sujeta a proceso penal por homicidio tras abortar de forma espontánea a su bebé producto de una agresión sexual
Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno al frente de México
Tengan cuidado con sus hijos y las redes sociales; detectan números falsos de supuestos niños españoles que piden datos personales para extorsionar
Comentarios