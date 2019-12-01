SEGOB asegura permanencia de las BOI en Apatzingán 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 19:20:42

Morelia, Michoacán, a 30 de agosto de 2025.- Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, aseguró que las Bases de Operaciones Interinstitucionales no se han retirado de las comunidades de Apatzingán, como El Guayabo, zona considerada con alta presencia de grupos delictivos.

En respuesta a las inquietudes ciudadanas sobre el posible retiro de las BOI, Zepeda Villaseñor aclaró que se trata únicamente de cambios de personal.

El funcionario estatal reconoció que continúa el desplazamiento forzado de familias de una comunidad a otra en la demarcación de Apatzingán, debido a temas de inseguridad registrados en el área de la Tierra Caliente de la entidad.

"Sí hemos tenido información de que ha habido ciertas familias que migran de una población a otra por cuestiones de inseguridad, pero lo estamos atendiendo y conteniendo también para que no suceda", manifestó el secretario de Gobierno.

Datos proporcionados por autoridades municipales de Apatzingán indicaron que, en el último desplazamiento forzado, 400 personas salieron de comunidades, ciudadanos que señalan han retornado poco a poco a sus regiones de origen.

Mientras que el Observatorio de Seguridad Humana de la Región Apatzingán informó que, desde el pasado mes de marzo, los enfrentamientos armados entre grupos antagónicos del crimen organizado provocan el éxodo forzado constante de la comunidad.