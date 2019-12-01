Secuestro en Taxco enciende alertas: víctima es padre del alcalde

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 12:52:21

Taxco, Guerrero, 13 de abril del 2026.- La desaparición de Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del actual presidente municipal, el morenista Juan Andrés Vega Carranza, en Taxco, encendió las alertas de seguridad en el municipio luego de que fuera interceptado por un grupo armado el pasado fin de semana, en un hecho delictivo que se le atribuye a La Familia Michoacana.

El médico, de 68 años de edad, fue privado de la libertad la mañana del sábado mientras circulaba en su Volkswagen Jetta blanco sobre la carretera Taxco-Cuernavaca.

A la altura de la comunidad de Los Pocitos, sujetos armados le cerraron el paso, lo obligaron a descender del vehículo y se lo llevaron.

La ausencia del directivo fue detectada cuando no llegó a una reunión programada y dejó de responder llamadas, lo que generó preocupación entre familiares y personal del sector salud.

Horas más tarde, su vehículo fue localizado en las inmediaciones de la comunidad de Acamixtla, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

El caso se manejó con discreción durante más de un día, hasta que la Fiscalía de Guerrero confirmó la apertura de una investigación por desaparición de persona.