Confirman captura de hijo del Abuelo Farías, el mayor capo de Michoacán con recompensa de 10 millones de dólares en EEUU 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 23:49:59

Tepalcatepec, Mich., a 18 de abril de 2026.— Un hombre identificado como Víctor Noé F., de 35 años, fue detenido durante un operativo conjunto encabezado por fuerzas federales y estatales en la región de Tierra Caliente, como parte de las acciones para debilitar estructuras delictivas en la zona.

La intervención se realizó en la colonia Los Mangos, específicamente sobre la calle Aquiles Serdán, donde elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil desplegaron un dispositivo de seguridad. De acuerdo con los primeros reportes, el individuo realizaba presuntas labores de vigilancia cuando fue interceptado por los agentes.

Autoridades señalaron que el detenido es hijo de Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, líder del cártel de Tepalcatepec, lo que refuerza las líneas de investigación en torno a su posible participación en actividades delictivas.

Durante la acción operativa, las fuerzas de seguridad aseguraron un arsenal compuesto por dos fusiles de asalto, cuatro armas cortas calibre 9 milímetros, 19 cargadores para arma larga, nueve para arma corta y un total de 470 cartuchos útiles.

Además, fueron decomisados dos chalecos tácticos con portaplacas, tres placas balísticas, 39 mil pesos en efectivo, varios teléfonos celulares y un pasaporte expedido a nombre de una persona distinta al detenido.

El operativo contó con respaldo aéreo para inhibir cualquier intento de reacción violenta; sin embargo, se desarrolló sin enfrentamientos ni incidentes mayores, informaron las autoridades.

Víctor Noé F. fue puesto a disposición de la autoridad federal competente, que en las próximas horas definirá su situación jurídica conforme a las investigaciones en curso.