Aclaran falso incidente en teleférico de Uruapan, Michoacán; video viral corresponde a simulacro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 22:25:41

Morelia, Mich., a 18 de abril de 2026.— Autoridades estatales desmintieron este sábado las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta falla en el teleférico de Uruapan y el presunto rescate de un usuario tras un ataque de vértigo.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, el sistema no presentó ninguna falla técnica y el video difundido corresponde en realidad a un simulacro previamente realizado, el cual fue sacado de contexto y compartido como si se tratara de un incidente real.

El funcionario precisó que el único hecho registrado fue que una persona experimentó miedo a las alturas, lo que derivó en una crisis nerviosa. Sin embargo, aclaró que el usuario fue atendido una vez en tierra, sin que fuera necesario activar protocolos de rescate ni detener el sistema por una emergencia mayor.

Las versiones iniciales señalaban que el servicio había sido interrumpido por fallas mecánicas o por una operación de rescate en las cabinas, lo cual fue descartado por la autoridad estatal.

El caso se da a pocas horas de la reciente inauguración del teleférico, lo que contribuyó a la rápida viralización del video y a la generación de dudas entre la población.

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla, especialmente cuando se trata de contenidos audiovisuales que pueden ser malinterpretados o difundidos sin contexto.

Hasta el momento, el teleférico de Uruapan opera con normalidad, sin reportes de incidentes técnicos.