Cruz Azul y Xolos igualan 1-1 tras un partido con oportunidades para ambos equipos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 20:55:09

Puebla, Pue., 18 de abril de 2026.- En el partido correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026 Cruz Azul y Tijuana igualaron 1-1 en un encuentro con oportunidades para ambos equipos, pero sin un dominador claro.

La Máquina se adelantó en el marcador al minuto 17, cuando Gabriel Fernández convirtió desde el punto penal para poner en ventaja al conjunto celeste. Sin embargo, la respuesta de los Xolos llegó rápidamente.

Al 25’, Tijuana empató el encuentro tras una jugada colectiva que inició Rafael Fernández, continuó Adonis Preciado dentro del área y culminó Mourad El Ghezouani con el gol del 1-1. Después de la anotación, el resto del primer tiempo transcurrió sin más cambios en el marcador.

Para la segunda mitad, Cruz Azul generó ligeramente más oportunidades en busca del tanto de la victoria, pero no logró concretar. Con el paso de los minutos, el ritmo disminuyó y ninguno de los dos equipos pudo romper la igualdad.

El silbatazo final confirmó el empate 1-1 entre Cruz Azul y Xolos, en un encuentro donde ambos conjuntos sumaron un punto.