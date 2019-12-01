Decomisan cerca de 100 kilos de estupefacientes en puerto de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 13:47:09

Veracruz, Veracruz, a 18 de diciembre 2025.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), decomisó un total de 96 kilogramos de un estupefaciente del tipo psicodélico, en el recinto portuario de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de la droga conocida como N, es decir, N-dimetiltriptamina (DMT), considerada un potente alcaloide psicodélico, que produce experiencias alucinógenas intensas.

Según información oficial, los marinos con apoyo de la Aduana Marítima de Veracruz, localizaron y aseguraron la sustancia ilegal que se encontraba en un cargamento para su exportación.

“Derivado de los análisis de laboratorio practicados a las muestras de citada mercancía, se obtuvo resultado positivo a la sustancia química N, N-dimetiltriptamina (DMT), psicotrópico que se encuentra de forma natural en la corteza de la raíz de la planta conocida como mimosa”, se indicó en un comunicado.

El material decomisado en esta acción fue puesto a disposición ante las autoridades competentes, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente, cerró la nota de prensa.