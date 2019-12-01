Morelia regresaría a la Liga MX; hacen oferta por el Puebla que está en venta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 13:47:33

Morelia, Michoacán, 18 de diciembre del 2025.- Atlético Morelia, Monarcas Morelia, o como lo conozca usted, está cerca de regresar a la Primera División del futbol mexicano, una vez que se realizó una oferta para comprar la franquicia del Puebla, misma que se encuentra en venta.

El proyecto encabezado por José Luis Higuera está ansioso de volver al lugar al que pertenece y las negociaciones pueden avanzar en buen camino, una vez que se cumplan las pretensiones poblanas, donde el accionista mayoritario es un viejo conocido, Ricardo Salinas Pliego.

La Monarquía se convirtió en Mazatlán FC tras la venta de Salinas Pliego de la institución en el año 2020 y ahora se busca su regreso al máximo circuito mexicano, luego de 5 años.

Quien regresó el futbol a la ciudad de Morelia, Michoacán, fue José Luis Higuera, una vez que trasladó la franquicia del Zacatepec a tierras michoacanas para convertirlo en el nuevo Atlético Morelia, que disputa la Liga de Expansión MX.

En las próximas horas habrá más noticias sobre el posible movimiento del Puebla a Morelia, por lo que los aficionados deberán tener paciencia para lo que se puede convertir en un ansiado regreso a la Liga MX.