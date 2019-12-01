Explota batería de celular y provoca incendio en vivienda de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 01:39:44

Morelia, Mich., a 12 de marzo de 2026.— Un incendio registrado la noche del miércoles en un domicilio de la colonia Praderas de la Huerta movilizó a cuerpos de emergencia, luego de que vecinos reportaran llamas saliendo de una vivienda.

El siniestro ocurrió sobre la calle Circuito Praderas de la Huerta, donde habitantes de la zona alertaron al número de emergencias 911 al percatarse del fuego, por lo que solicitaron la intervención de los bomberos.

Elementos de Protección Civil Estatal y corporaciones policiales acudieron de inmediato al sitio. Al arribar, localizaron el incendio activo al interior de una casa de dos niveles, donde el fuego había alcanzado principalmente el área de la sala.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar y sofocar las llamas, evitando que el incendio se propagara a otras áreas del inmueble o a viviendas cercanas.

Durante la inspección posterior, las autoridades confirmaron que el incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con las primeras revisiones realizadas por el personal de emergencias, el fuego se habría originado tras la explosión de la batería portátil de un teléfono celular.

Una vez concluidas las labores de enfriamiento y verificación de seguridad en el domicilio, los elementos de Protección Civil se retiraron del lugar.