Explota batería de celular y provoca incendio en vivienda de Morelia, Michoacán

Explota batería de celular y provoca incendio en vivienda de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 01:39:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., a 12 de marzo de 2026.— Un incendio registrado la noche del miércoles en un domicilio de la colonia Praderas de la Huerta movilizó a cuerpos de emergencia, luego de que vecinos reportaran llamas saliendo de una vivienda.

El siniestro ocurrió sobre la calle Circuito Praderas de la Huerta, donde habitantes de la zona alertaron al número de emergencias 911 al percatarse del fuego, por lo que solicitaron la intervención de los bomberos.

Elementos de Protección Civil Estatal y corporaciones policiales acudieron de inmediato al sitio. Al arribar, localizaron el incendio activo al interior de una casa de dos niveles, donde el fuego había alcanzado principalmente el área de la sala.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar y sofocar las llamas, evitando que el incendio se propagara a otras áreas del inmueble o a viviendas cercanas.

Durante la inspección posterior, las autoridades confirmaron que el incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con las primeras revisiones realizadas por el personal de emergencias, el fuego se habría originado tras la explosión de la batería portátil de un teléfono celular.

Una vez concluidas las labores de enfriamiento y verificación de seguridad en el domicilio, los elementos de Protección Civil se retiraron del lugar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Explota batería de celular y provoca incendio en vivienda de Morelia, Michoacán
Se extienden quemas de vehículos en la región Pátzcuaro tras emboscada a policías: Incendian camión en carretera a Opopeo, Michoacán 
Ataque armado deja dos muertos en Colinas del Sur, en Morelia, Michoacán
Hombre pierde la vida tras sufrir caída en en el Metro de la CDMX; le habría explotado el celular
Más información de la categoria
Se extienden quemas de vehículos en la región Pátzcuaro tras emboscada a policías: Incendian camión en carretera a Opopeo, Michoacán 
Ataque armado deja dos muertos en Colinas del Sur, en Morelia, Michoacán
Queman vehículos en la carretera Pátzcuaro – Uruapan, tras emboscada a policías en Salvador Escalante; Secretario de Seguridad de Michoacán encabeza operativo para restablecer la tranquilidad 
Emboscada en la sierra de Salvador Escalante, Michoacán, deja a un policía herido; comando ataca operativo tras hallazgo de campamento
Comentarios