Se extienden quemas de vehículos en la región Pátzcuaro tras emboscada a policías: Incendian camión en carretera a Opopeo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 01:33:03

Pátzcuaro, Mich., a 12 de marzo de 2026.- La ola de violencia registrada el miércoles en la región lacustre continuó durante la noche, luego de que sujetos armados incendiaran otro vehículo pesado sobre la carretera libre Pátzcuaro – Opopeo, en el sitio conocido como “Los Tanques”, en un aparente intento por generar bloqueos en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron después de que se registrara una balacera en el municipio de Salvador Escalante entre delincuentes y elementos policiales, enfrentamiento en el que un agente de la Guardia Civil resultó lesionado.

Tras el tiroteo, los agresores habrían iniciado una serie de acciones violentas en distintos puntos carreteros. Primero se reportó la quema de dos camionetas sobre la carretera libre Pátzcuaro–Uruapan, a la altura del puente de Ajuno, lo que generó movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Minutos más tarde, los mismos sujetos interceptaron un tractocamión que circulaba sobre la carretera Pátzcuaro–Opopeo y le prendieron fuego en el paraje conocido como “Los Tanques”, lo que nuevamente provocó el cierre parcial de la vialidad.

Bomberos y elementos policiales se trasladaron al sitio para sofocar las llamas y posteriormente coordinar el retiro de la pesada unidad, la cual fue remolcada a un corralón para continuar con las investigaciones.

A pesar del fuerte operativo desplegado por la Guardia Civil en la región de Pátzcuaro y municipios cercanos, hasta el momento no se ha informado sobre la detención de alguno de los presuntos responsables de la quema de vehículos.

Las autoridades mantienen presencia en la zona ante el riesgo de nuevos incidentes.