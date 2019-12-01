Se registra incendio en una recicladora de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 11:08:57

Uruapan, Michoacán, 22 de diciembre del 2025.- Daños materiales fue el saldo que dejó el incendio de una recicladora ubicada en la colonia Zapata, de esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que el referido negocio ubicado en la esquina de la calle Lázaro Cárdenas y 18 de Marzo se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente, una vez controlado el siniestro se informó que sólo dejó daños materiales, las causas no se dieron a conocer.