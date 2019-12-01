Obligan a joven a pasar 4 días escondida en panteón de Guanajuato; pedían rescate a su familia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 12:48:37

León, Guanajuato, a 22 de diciembre 2025.- Una mujer de 20 años, identificada como Diana, fue obligada bajo amenazas a pasar cuatro días escondida en un panteón municipal al norte de la ciudad de León, Guanajuato.

Al mismo tiempo, a la familia de la víctima le exigían el pago de 100 mil pesos por su “liberación”; no obstante, las autoridades encontraron a la mujer mientras caminaba entre tumbas y fosas.

La joven explicó a los agentes de seguridad que llevaba cuatro días escondida en el lugar porque el 16 de diciembre recibió una llamada en la que le advirtieron que si salía del panteón le harían daño a su familia y le aseguraron que la mantenían vigilada.

Diana presentaba deshidratación y una picadura de alacrán, por lo cual fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital.

Posteriormente, las autoridades se pusieron en contacto con la familia, quienes afirmaron que les exigieron 100 mil pesos para liberar a la víctima.

Sin embargo, los familiares de la mujer consiguieron solamente 16 mil pesos, los cuales depositaron a una cuenta bancaria.

Tras su recuperación en un nosocomio, la joven regresó con su familia y presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Fotografía de Google Maps