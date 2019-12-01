Se registra enfrentamiento en la Pátzcuaro-Uruapan; incendian dos vehículos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 07:33:53
Uruapan, Michoacán, a 17 de octubre, a 17 de octubre 2025.- La madrugada del 17 de octubre se registró un enfrentamiento armado sobre la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, a la altura del municipio de Salvador Escalante, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, civiles armados de grupos delincuenciales rivales iniciaron una balacera cerca de las 3:00 horas, en las inmediaciones de la comunidad de Bonilla, lugar donde incendiaron un camión tipo Torton.

Minutos después cerca de Ajuano, se reportó la quema de otra unidad particular, así como más detonaciones de arma de fuego de alto calibre.

En consecuencia, elementos de seguridad municipal de Uruapan se posicionaron en los accesos de dicha ciudad para evitar el ingreso de los sicarios.

Cabe señalar que, hasta el momento las autoridades no han reportado lesionados o pérdidas humanas como resultado de las balaceras entre grupos del crimen organizado.

