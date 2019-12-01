Se registra choque-volcadura en la carretera a Tlacote del municipio de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 15:51:21

Querétaro, Querétaro, a 9 de diciembre de 2025.- Con importantes daños materiales, quedaron tres vehículos, luego de un aparatoso choque con volcadura, que se registró sobre la carretera a Tlacote.

Fue a la altura del Campo Militar, en donde se registró la colisión y a consecuencia uno de los vehículos involucrados terminó volcando.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a los involucrados y determinaron que ninguno requería traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por policías estatales, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente.