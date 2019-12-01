Escándalo en Uruapan, Michoacán: Exfuncionario acusado saquear el Ayuntamiento es vinculado a proceso 

Uruapan, Mich., a 10 de diciembre de 2025.- La burocracia del Ayuntamiento de Uruapan volvió a sacudirse luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) destapara uno de los capítulos más oscuros dentro de la Dirección de Licencias y Giros Mercantiles. Luis Antonio “N”, exdirector de esa oficina, fue vinculado a proceso tras ser señalado como el presunto cerebro de un esquema clandestino de corrupción que habría drenado más de 600 mil pesos del erario, según autoridades.

De acuerdo con la FECC, el exfuncionario habría convertido su puesto en una mina personal, cobrando en efectivo múltiples licencias de giros rojos durante el 2022, sin que un solo peso llegara a la Tesorería Municipal. No solo eso: el imputado habría clonado documentos desde su propio usuario del sistema, dejando un rastro digital que terminó hundiéndolo.

La investigación, que llevaba meses tejiéndose silenciosamente, reveló que el daño patrimonial asciende a 691 mil 472 pesos, una cifra que, según fuentes de la fiscalía, podría elevarse conforme avance la indagatoria.

Tras presentar las pruebas, la FECC logró que Luis Antonio “N” fuera puesto ante un Juez de Control, quien —tras revisar los elementos— ordenó su vinculación a proceso, impuso medidas cautelares y dio dos meses para cerrar la investigación complementaria.