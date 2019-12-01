Se registra ataque armado contra dos exinternos a las afueras del penal Zamora, en Veracruz; hay un fallecido y un herido 

San Andrés Tuxtla, Veracruz, a 8 de agosto de 2025.- La tarde de este viernes se suscitó un ataque armado, en el que resultó una persona fallecida y una herida, esto afuera del penal de Zamora en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Las dos víctimas del ataque se encontraban a bordo de un taxi cuando fueron atacadas, esto por dos personas desconocidas hasta el momento. Testigos afirman que accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones.

El taxi era conducido por una fémina, que comenta, abordó a los dos pasajeros quienes acababan de salir del penal, tras haber permanecido varios meses detenidos, luego del ataque se confirmó la muerte de uno, mientras que la otra persona resultó herida. La conductora del taxi resultó ilesa.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes recabaron indicios de la escena del crimen para posteriormente abrir una carpeta de investigación por el hecho ocurrido, además, se hizo el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado a las instalaciones correspondientes para seguir el proceso conforme lo marca la ley.