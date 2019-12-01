Se registra ataque armado contra dos exinternos a las afueras del penal Zamora, en Veracruz; hay un fallecido y un herido 

Se registra ataque armado contra dos exinternos a las afueras del penal Zamora, en Veracruz; hay un fallecido y un herido 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 19:40:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Andrés Tuxtla, Veracruz, a 8 de agosto de 2025.- La tarde de este viernes se suscitó un ataque armado,  en el que resultó una persona fallecida y una herida, esto afuera del penal de Zamora en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Las dos víctimas del ataque se encontraban a bordo de un taxi cuando fueron atacadas, esto por dos personas desconocidas hasta el momento. Testigos afirman que  accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones. 

El taxi era conducido por una fémina, que comenta, abordó a los dos pasajeros quienes acababan de salir del penal, tras haber permanecido varios meses detenidos, luego del ataque se confirmó la muerte de uno, mientras que la otra persona resultó herida. La conductora del taxi resultó ilesa. 

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes recabaron indicios de la escena del crimen para posteriormente abrir una carpeta de investigación por el hecho ocurrido, además, se hizo el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado a las instalaciones correspondientes para seguir el proceso conforme lo marca la ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En accidente automovilístico, pierde la vida Luis Armando Reynoso López hijo de ex gobernador de Aguascalientes
Detienen a objetivo prioritario en operativo conjunto en el Estado de México
Ejército y Guardia Nacional aseguran cartuchos útiles tras operativo por enfrentamiento en Parácuaro, Michoacán
Reportan 13 muertes por sarampión y 3 mil 703 casos positivos en Chihuahua
Más información de la categoria
Amenazas contra Alcaldesa de Buenavista, Michoacán, obligan al cierre de la Presidencia Municipal: Hasta la Policía abandonó las casetas de seguridad, tras más de 10 ataques
Lluvias torrenciales extremas dejaron 10 personas fallecidas y 33 desaparecidas en China; ordenan evacuaciones masivas 
Nicolás Maduro afirma que el gobierno estadounidense está vinculado a un atentado con bombas en Plaza Venezuela
Hoy Morelia brilla más, gracias a sus barrenderos
Comentarios