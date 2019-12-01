Fiscalía de Jalisco caza a “La Araña”: Cae presunto responsable del homicidio de la influencer de Michoacán Esmeralda Ferrer y su familia en Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 20:47:17

Zapopan, Jal., a 19 de diciembre de 2025.- La caída de Víctor Manuel “N”, alias “La Araña”, marca un punto de quiebre en uno de los crímenes más atroces registrados este año en Jalisco: el asesinato de Esmeralda Ferrer Garibay, influencer originaria de Michoacán, su esposo y sus dos hijos menores de edad, ejecutados brutalmente y abandonados dentro de una camioneta en la colonia San Andrés, en Guadalajara.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que el presunto partícipe fue localizado y aprehendido el 18 de diciembre, tras semanas de seguimiento estratégico, análisis de inteligencia y cateos, en un caso que desde el inicio estuvo rodeado de miedo, silencios forzados y testigos en riesgo.

El taller del horror

Las investigaciones revelan que la familia llegó el 19 de agosto a un taller mecánico de la colonia San Andrés, inmueble que hoy permanece asegurado por las autoridades. De acuerdo con la carpeta de investigación, una vez dentro del lugar, los responsables cerraron el negocio y abrieron fuego contra las cuatro víctimas, sin darles oportunidad de escapar.

Posteriormente, los cuerpos de Esmeralda Ferrer (32 años), su esposo de 36, una niña de siete años y un adolescente de 13, todos originarios de Michoacán, fueron subidos a la camioneta familiar y abandonados en otro punto de la misma colonia, donde fueron localizados el 22 de agosto, envueltos en un escenario de violencia que sacudió a la opinión pública.

De las redes sociales a la nota roja

Esmeralda Ferrer Garibay no era una víctima anónima. Era influencer y creadora de contenido, con presencia activa en redes sociales, donde compartía aspectos de su vida cotidiana y familiar. Su asesinato, junto con el de sus hijos, convirtió el caso en un escándalo nacional, exhibiendo cómo la violencia alcanza incluso a familias completas, sin distinción.

La imagen de una mujer conocida en plataformas digitales, ejecutada junto a sus hijos, encendió las alarmas dentro y fuera del país, mientras las autoridades guardaban hermetismo sobre el móvil del crimen.

Testigos bajo amenaza

El caso dio un giro aún más oscuro cuando trascendió que personas ligadas al taller mecánico, llamadas a declarar, habrían sido privadas de la libertad tras acudir a la Fiscalía, un hecho que, aunque no detallado oficialmente, incrementó la presión sobre las autoridades y evidenció el nivel de riesgo que rodea a quienes saben demasiado.

La captura de “La Araña”

Con los datos de prueba reunidos, agentes especiales lograron la detención de Víctor Manuel “N” en la colonia Misión San Francisco III, en el municipio de Tonalá, donde fue asegurado para ser presentado ante el juez que lo requiere por su presunta participación en el homicidio calificado de los cuatro integrantes de la familia.

La Fiscalía sostiene que esta detención no cierra el caso, y que existen otras líneas de investigación abiertas para identificar a todos los involucrados y esclarecer quién ordenó y por qué se ejecutó a una familia entera.

Un crimen que sigue sin respuestas

Mientras el taller del horror permanece clausurado y el proceso judicial avanza, las preguntas siguen abiertas: ¿Fue un ataque planeado?, ¿Hubo una orden directa?, ¿Quién más participó?.

Por ahora, la captura de “La Araña” representa apenas el primer hilo arrancado a una trama de violencia que terminó con la vida de una influencer, sus hijos y su esposo, en uno de los episodios más crudos que ha vivido Guadalajara en los últimos años.