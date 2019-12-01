Con modelo económico de la Cuarta Transformación, 439 mil michoacanos salieron de la pobreza: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 17:48:30
Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre de 2025.- La reducción histórica de la pobreza en 13.6 puntos porcentuales, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, derivado del modelo económico de los gobiernos de la Cuarta Transformación, permitió que 439 mil 600 michoacanos salieran de esta condición al incrementarse sus ingresos, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

Refirió que, con una visión de gobierno humanista, economía moral y el crecimiento de los programas sociales, como es el caso de la Pensión a Adultos Mayores, que pasó en 2018 de mil 160 pesos bimestrales a 6 mil 200 pesos en este mes, han sido fundamentales para reducir la brecha económica. 

Ramírez Bedolla destacó que de acuerdo a las cifras dadas a conocer por el Banco Mundial, se señala que el crecimiento de la clase media en México es la más alta de Latinoamérica al colocarse en 39.6 puntos porcentuales. 

Además, Ramírez Bedolla explicó que el incremento del 154 por ciento del salario mínimo en los últimos siete años, es otro de los factores que fortalecen la economía nacional. 

El mandatario estatal resaltó que este aumento al salario mínimo beneficia de manera directa a 325 mil trabajadores formales en Michoacán, lo que se traduce en beneficios que elevan las condiciones de vida de la población.

