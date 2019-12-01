Balas en Rancho Seco: Cuitzeo, Michoacán, se hunde entre crisis y silencio oficial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 01:17:41

Cuitzeo, Mich., a 23 de febrero de 2026.- Mientras el estado ardía por la ola de violencia que sacudió a Michoacán este domingo, en el municipio de Cuitzeo las balas volvieron a romper la aparente calma. Esta vez fue en la colonia Rancho Seco, donde un hombre de 38 años cayó herido tras un ataque directo a plena luz del día.

De acuerdo con el parte oficial, el reporte ingresó al C5 alrededor de las 11:30 horas. Cuando las unidades arribaron, encontraron a Ángel O. lesionado por impactos de arma de fuego. Según el testimonio de su esposa, ambos se encontraban fuera de su domicilio cuando un vehículo —sin descripción alguna— pasó realizando detonaciones. Uno de los disparos lo alcanzó.

El herido fue trasladado de emergencia al Hospital Dr. Miguel Silva en la ciudad de Morelia. Su estado de salud quedó bajo valoración médica. Los agresores, como tantas otras veces, huyeron sin dejar rastro.

Un ataque más… en un municipio que acumula crisis

El episodio no puede verse como un hecho aislado. Cuitzeo atraviesa múltiples problemas estructurales: deterioro de servicios públicos, conflictos políticos internos, rezago económico y, sobre todo, una creciente percepción de inseguridad.

En los últimos meses, los habitantes han denunciado homicidios, extorsiones y hechos violentosque rara vez terminan con responsables detenidos. La narrativa oficial insiste en operativos preventivos y patrullajes constantes, pero la realidad que viven los ciudadanos parece contar otra historia.

Que un hombre sea baleado afuera de su propia casa, en pleno domingo y en medio de un despliegue estatal de seguridad, plantea preguntas incómodas.

Aunque Cuitzeo no figura siempre en los titulares nacionales, el municipio no es ajeno a los llamados delitos de alto impacto: homicidios, agresiones armadas y hechos vinculados a grupos delictivos que operan en la región. La proximidad con Morelia y las rutas carreteras estratégicas lo colocan en una zona sensible.

El ataque de este 22 de febrero ocurre en un contexto estatal marcado por tensión y violencia en distintas regiones de Michoacán. Sin embargo, la administración local enfrenta críticas por la falta de resultados visibles en materia de seguridad pública. Los vecinos reclaman mayor presencia policial efectiva, inteligencia preventiva y transparencia sobre lo que realmente está ocurriendo.

Lo más alarmante no es solo el disparo que hirió a un hombre, sino la creciente normalización del sonido de las balas. En Rancho Seco, como en otras colonias, el miedo se ha vuelto parte de la rutina.

Cuitzeo, con su historia, su lago y su riqueza cultural, hoy enfrenta una realidad que contrasta con su imagen turística.