Se quema humilde vivienda en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 12:49:43
Morelia, Michoacán, a 16 de octubre 2025.- Totalmente destruida terminó una vivienda construida de madera y lámina de cartón, la cual fue consumida por el fuego, hechos registrados en la colonia Obrera de esta ciudad de Morelia, el siniestro no dejó víctimas.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Artículo 123 de la referida colonia, se estaba quemando una casa.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y del cuerpo de Bomberos, estos últimos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente, a pesar de los esfuerzos de los “tragahumo” la vivienda fue consumida por el fuego, percance que no dejó víctimas.

