Dentro de un dren localizan a una persona sin vida en la colonia Colinas del Cimatario de Querétaro

Dentro de un dren localizan a una persona sin vida en la colonia Colinas del Cimatario de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 14:34:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 16 de octubre del 2025.- Cerca del mediodía, un hombre fue localizado sin vida, al interior de un dren, ubicado en la colonia Colinas del Cimatario del municipio de Querétaro, lo que generó la movilización de autoridades y servicios de emergencia.

Se conoció que elementos de la Policía Municipal de Querétaro, realizaban recorridos de vigilancia, en la colonia en mención, cuando visualizaron a una persona inconsciente al interior del dren.

Rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes junto con policías ingresaron al dren en avenida Cimatario, sin embargo, al llegar, únicamente confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por parte de policías municipales y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan balacera en Jesús del Monte, Michoacán: la violencia no da tregua al sur de Morelia
Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán
En cuestión de horas 4 personas son ultimadas en la misma colonia de Jiutepec, Morelos
Aseguran 16 MDP en sustancia ilícita en cateo en San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán
Aseguran 16 MDP en sustancia ilícita en cateo en San Juan del Río, Querétaro
José Antonio Cruz Medina, el aliado de Harfuch con formación en el FBI, nombrado Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán
Decomisan 173 kilos de estupefacientes sintéticos en Florida; aseguran que llegó desde México
Comentarios