Dentro de un dren localizan a una persona sin vida en la colonia Colinas del Cimatario de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 14:34:44

Querétaro, Querétaro, 16 de octubre del 2025.- Cerca del mediodía, un hombre fue localizado sin vida, al interior de un dren, ubicado en la colonia Colinas del Cimatario del municipio de Querétaro, lo que generó la movilización de autoridades y servicios de emergencia.

Se conoció que elementos de la Policía Municipal de Querétaro, realizaban recorridos de vigilancia, en la colonia en mención, cuando visualizaron a una persona inconsciente al interior del dren.

Rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes junto con policías ingresaron al dren en avenida Cimatario, sin embargo, al llegar, únicamente confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por parte de policías municipales y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.