Se incendia vivienda en Zitácuaro, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 12:18:55

Zitácuaro, Michoacán, a 2 de octubre 2025.- Daños materiales en dos habitaciones dejó como saldo el incendio de una vivienda registrado en la avenida Independencia de esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la propiedad marcada con el número 76 de la referida vialidad, se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes al arribar encontraron envuelto en llamas dos habitaciones en el fondo de la vivienda.

De inmediato se abocaron a sofocar la conflagración misma que consumió en su totalidad los muebles y demás cosas que había en los mismos.

Es de mencionar que las acusas del siniestro, que no dejó víctimas, no se dieron a conocer.