Se incendia vivienda en Zitácuaro, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Se incendia vivienda en Zitácuaro, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 12:18:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 2 de octubre 2025.- Daños materiales en dos habitaciones dejó como saldo el incendio de una vivienda registrado en la avenida Independencia de esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la propiedad marcada con el número 76 de la referida vialidad, se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes al arribar encontraron envuelto en llamas dos habitaciones en el fondo de la vivienda.

De inmediato se abocaron a sofocar la conflagración misma que consumió en su totalidad los muebles y demás cosas que había en los mismos.

Es de mencionar que las acusas del siniestro, que no dejó víctimas, no se dieron a conocer.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a 2 hombres por ser los presuntos responsables del homicidio de una menor en Nuevo León
Se incendia vivienda en Zitácuaro, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Detienen en Tabasco a presunto jefe de plaza ligado a violencia en La Chontalpa
Investiga la FGJ posible extorsión en el caso del homicidio del estilista Micky ocurrido en CDMX
Más información de la categoria
Rescatistas Independientes llaman a Feria de Adopción; lomitos olvidados por larga espera... buscan un humano
Detienen en Tabasco a presunto jefe de plaza ligado a violencia en La Chontalpa
Investiga la FGJ posible extorsión en el caso del homicidio del estilista Micky ocurrido en CDMX
Ultiman a menor de edad embarazada, en calles de Tepito
Comentarios