Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán

Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 12:30:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 1 de diciembre del 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda en la colonia Ejidal Tres Puentes de esta ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Paseo de la Joya de la referida colonia, se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se controló el siniestro mismo que sólo dejó daños materiales, las causas no se revelaron.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán
Nombramiento en la FGE Michoacán deja al frente de la Agencia de Investigación Criminal a José Trinidad Aguilar Valdés
Delincuencia en Guanajuato usa casas abandonadas y pozos para desaparecer a sus víctimas, confirma gobierno
Civiles armados queman tres vehículos en Villaflores, Chiapas; señalan disputa por el territorio
Más información de la categoria
Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán
Nombramiento en la FGE Michoacán deja al frente de la Agencia de Investigación Criminal a José Trinidad Aguilar Valdés
Localizan con vida a dos agentes de la SSPC privados de su libertad en Jalisco
Inicia el invierno meteorológico en México: habrá menos frentes fríos, pero episodios de frío intenso por efecto de “La Niña”
Comentarios