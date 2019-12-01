Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 12:30:53

Morelia, Michoacán, 1 de diciembre del 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda en la colonia Ejidal Tres Puentes de esta ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Paseo de la Joya de la referida colonia, se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se controló el siniestro mismo que sólo dejó daños materiales, las causas no se revelaron.