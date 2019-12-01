Nombramiento en la FGE Michoacán deja al frente de la Agencia de Investigación Criminal a José Trinidad Aguilar Valdés

Morelia, Mich., a 1 de diciembre de 2025.— El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, anunció mediante su cuenta de Facebook que entregó el nombramiento a José Trinidad Aguilar Valdés como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Con ese mensaje, Torres Piña aseguró que continúan “fortaleciendo todas las áreas de esta institución para servir con responsabilidad, honestidad y entrega a las y los michoacanos.”

Este nombramiento ocurre en un contexto de reestructura institucional: recientemente la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aprobó una nueva Ley Orgánica que redefine su estructura con la creación de cinco vicefiscalías especializadas, una de ellas dedicada a “Inteligencia e Investigación Criminal”, donde se integra la AIC.

La designación de Aguilar Valdés podría interpretarse como una pieza clave dentro de esta reforma, orientada a fortalecer la capacidad operativa de la Fiscalía, mejorar los procesos de investigación y consolidar cuadros técnicos con perfil idóneo. Esta decisión apunta a mostrar un compromiso institucional con la profesionalización, la transparencia y el combate a la impunidad.

Este nombramiento representa una oportunidad de reforzar la procuración de justicia en Michoacán, un estado con una situación compleja en materia de violencia e impunidad. Pero su éxito dependerá no solo de la buena voluntad institucional, sino de la asignación de recursos, mecanismos de supervisión y un ejercicio efectivo de la función investigadora.