Se incendia vehículo en fraccionamiento Camponubes de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 09:16:00
Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una camioneta, hechos registrados en el fraccionamiento Camponubes de la capital michoacana.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Lucena, del referido asentamiento, se estaba quemando una camioneta.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienese se encargaron de sofocar la conflagración.

Finalmente se logró controlar el siniestro, que sólo dejó daños materiales, mismo que habría sido ocasionado por una falla mecánica.

