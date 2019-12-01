Se incendia una vivienda en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Se incendia una vivienda en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 12:55:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un cuarto ubicado en la azotea de una vivienda en la colonia Eréndira, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en una vivienda de la calle Ireri, de la referida colonia se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración de un cuero ubicado en la azotea de la propiedad.

Finalmente se logró controlar el siniestro que sólo dejó daños materiales; las causas del incendio no se dieron a conocer.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Acusan al gobierno del incendio al antimonumento +43;  “quieren borrar rastros de desaparecidos antes del mundial de futbol”
Hallan cadáver en Tingambato, Michoacán
Condenan a José Alejandro “N” a 330 años de cárcel por secuestrar y quitarle la vida al hijo de Pasalagua en Morelia, Michoacán
Aseguran autos de lujo, armas y estupefacientes en cateos en Nuevo León
Más información de la categoria
Capturan a presunto implicado en homicidio de delegado de la FGR en Tamaulipas
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
Madre de Fernandito exige justicia para su hijo tras recibir su cuerpo; lo ultimaron por un préstamo de mil pesos
Exhiben a matrimonio de la 4T en fiesta VIP de la F1 en México: Accesos valuados en 170 mil pesos por persona
Comentarios