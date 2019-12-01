Se incendia una vivienda en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 12:55:37

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un cuarto ubicado en la azotea de una vivienda en la colonia Eréndira, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en una vivienda de la calle Ireri, de la referida colonia se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración de un cuero ubicado en la azotea de la propiedad.

Finalmente se logró controlar el siniestro que sólo dejó daños materiales; las causas del incendio no se dieron a conocer.