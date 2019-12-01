Se incendia restaurante Brisas del Mar, en Morelia, Michoacán

Se incendia restaurante Brisas del Mar, en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 11:39:22
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Morelia, Michoacán, a 24 de marzo 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un restaurante ubicado en la colonia Constituyentes de Apatzingán de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta mañana de martes que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el restaurante denominado Brisas del Mar, se estaba registrando un incendio.

AL sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se logró controlar el siniestro mismo que dejó daños materiales; las causas del percance no se dieron a conocer.

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