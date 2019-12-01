Michoacán: Adolescente que asesinó a dos profesoras publicó fotos armado y mensajes ligados a comunidad “incel”, horas antes del ataque en preparatoria de LC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 12:24:20

Lázaro Cárdenas, Mich., a 24 de marzo de 2026.— Horas antes de perpetrar el ataque armado en el que murieron dos profesoras al interior de la preparatoria Antón Makarenko, el adolescente de 15 años señalado como presunto responsable habría publicado en redes sociales imágenes donde aparece portando un fusil de asalto, así como mensajes vinculados con comunidades radicales conocidas como “incel”.

Capturas de pantalla obtenidas de la cuenta de Instagram atribuida al menor muestran al joven posando con un arma larga tipo fusil calibre 5.56, similar a la que posteriormente le fue asegurada por autoridades tras el ataque ocurrido la mañana de este martes dentro del plantel educativo ubicado en el centro del municipio portuario.

En una de las imágenes, el adolescente aparece frente a un espejo sosteniendo el arma, con la misma ropa con la que más tarde sería detenido.

Las historias, publicadas durante la madrugada de este martes —apenas unas horas antes de los hechos— también incluían un mensaje relacionado con el sitio “incels.is”, una plataforma asociada al movimiento denominado “incel”, término que significa “célibe involuntario” y que en algunos espacios de internet se vincula con comunidades de hombres que expresan resentimiento hacia la sociedad y particularmente hacia las mujeres.

En otra de las publicaciones compartidas por el joven aparece un video editado en el que se muestra la imagen de Charles Manson, líder de una secta responsable de una serie de asesinatos en Estados Unidos durante la década de 1960, acompañado de una estética oscura y música de fondo.

De acuerdo con información preliminar, las historias fueron publicadas aproximadamente entre nueve y diez horas antes del ataque armado dentro del plantel educativo.

La mañana de este martes, el número de emergencias 911 recibió reportes sobre detonaciones de arma de fuego dentro de la preparatoria Antón Makarenko, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y paramédicos.

Al ingresar al plantel, elementos policiales localizaron a dos profesoras sin vida con impactos de proyectil de arma de fuego. Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario, de 36 años de edad, y Tania, de 37 años.

En el lugar fue detenido el adolescente, quien fue señalado como el presunto responsable del ataque y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Autoridades confirmaron además que al menor se le aseguró un rifle de asalto calibre 5.56 con varios cartuchos útiles, arma que presuntamente habría utilizado para cometer el doble homicidio.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, así como la forma en que el estudiante logró acceder am arma de alto poder.

La Fiscalía estatal mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, mientras que peritos continúan con el análisis de evidencia tanto en la escena del crimen como en los dispositivos y redes sociales del adolescente detenido.