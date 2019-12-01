Aprehenden a presunto responsable de abusar sexualmente de su nieta de 4 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 11:36:48

Morelia, Michoacán, a 24 de marzo 2026.- Un sujeto que es señalado de ser el presunto responsable de abuso sexual en agravio de su nieta de 4 años, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las Investigaciones realizadas, se sabe que el 25 de diciembre pasado, José Israel “N” agredió sexualmente a su nieta cuando se encontraban en su domicilio ubicado en esta ciudad.

La madre de la menor acudió a la Fiscalía Especializada en materia de Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, donde fue recibida la denuncia.

Una vez establecida la posible participación de José Israel “N” en el delito, el hombre fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada por el Juez de Control.