Se incendia florería en la Ampliación Progreso, de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 10:30:09

Uruapan, Michoacán, a 10 de enero 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una florería en la colonia Ampliación Progreso, de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Licenciado Primo de Verdad, de la referida colonia, se estaba incendiando un negocio de venta de flores.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente el siniestro fue controlado, mismo que dejó daños materiales, las causas del incendio no se dieron a conocer.