Se incendia establecimiento en colonia Milenio III de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 10:08:44
Querétaro, Querétaro, 2 de diciembre del 2025.- La madrugada de este martes, servicios de emergencias se movilizaron a la colonia Milenio III, en donde se registró el incendio de un establecimiento en la ciudad de Querétaro.

Fue en una plaza comercial, ubicada sobre la calle Senda del Amanecer, en donde se registró el incendio, del cual se desconoce que fue lo que lo originó.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el fuego, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar Bomberos y analistas de Protección Civil.

Una vez, en el lugar, los emergencistas comenzaron a sofocar el incendio, el cual afortunadamente dejó solo daños materiales y no personas lesionadas.

