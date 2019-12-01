Cateos en Uruapan apuntan a red de estupefacientes y armas; Fiscalía de Michoacán descarta vínculo político y deslinda a Ignacio Campos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 21:33:13

Uruapan, Mich., a 19 de abril de 2026.– Tras la polémica generada por los recientes cateos en distintos inmuebles de la región Uruapan —incluida una propiedad vinculada al exalcalde Ignacio Campos—, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, aseguró que los operativos forman parte de una investigación por trasiego de drogas y armamento, y rechazó cualquier relación con atentados o motivaciones políticas.

El funcionario precisó que fueron seis cateos ejecutados de manera simultánea como parte de una línea de investigación “bien definida”, enfocada en un objetivo específico ligado a actividades delictivas. En ese contexto, explicó, uno de los inmuebles inspeccionados coincidió con una propiedad asociada al exedil Nacho Campos, lo que detonó especulaciones en el ámbito local, principalmente por ser el principal antagonista del alcalde asesinado Carlos Manzo.

“El inmueble está abandonado, no está habitado”, subrayó Torres Piña, al insistir en que la inclusión de ese domicilio respondió exclusivamente a los datos arrojados por la investigación.

Los operativos se desplegaron tanto en Uruapan como en el municipio de Gabriel Zamora, a partir de denuncias y trabajos de inteligencia previos. Según la Fiscalía, al menos dos de los domicilios cateados presentaron indicios positivos relacionados con la posible operación de una red de trasiego de droga y armas, mientras que en otros puntos no se localizaron elementos relevantes.

En medio de versiones que apuntaban a una posible implicación del exalcalde, el fiscal fue enfático en deslindar a Ignacio Campos de cualquier responsabilidad directa. Aclaró que no es objeto de investigación y que su propiedad únicamente apareció dentro del mapa de ubicaciones vinculadas al caso.

No obstante, confirmó que las indagatorias sí están centradas en al menos dos personas, una de ellas considerada objetivo prioritario, aunque evitó precisar su identidad o si existe algún tipo de relación con el exfuncionario municipal.

Las investigaciones continúan abiertas, mientras se analizan los indicios asegurados en los cateos para determinar el alcance de la red y proceder contra los responsables.