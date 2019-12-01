Privan de la vida a una mujer y dejan a dos heridos durante ataque armado en la colonia Vista Alegre de Acapulco, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 22:25:19

Acapulco, Guerrero, a 19 de abril de 2026.- La violencia volvió a irrumpir en el puerto de Acapulco este domingo, dejando como saldo una mujer sin vida y dos personas heridas tras un ataque armado ocurrido en la colonia Vista Alegre, en las inmediaciones de la Coordinación de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

De acuerdo con información preliminar de autoridades, las víctimas se encontraban presuntamente en una manifestación afuera de las instalaciones cuando se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma en la zona.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de una mujer, mientras que los dos lesionados, una mujer y un hombre, fueron llevados a un hospital para recibir atención médica. Elementos de seguridad acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes.

Entre los heridos se encuentra Flaviano Herrera Mejía, identificado como delegado sindical y dirigente del Frente Amplio de Estudiantes y Trabajadores, quien ha participado en diversas movilizaciones relacionadas con demandas laborales en los laboratorios de la UAGro.

Tras los hechos, el rector Javier Saldaña condenó la agresión y exhortó a la Fiscalía General del Estado a llevar a cabo una investigación que permita esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.