Joven de 20 años es ultimada a balazos frente a su casa en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 23:46:22

Zamora, Mich., a 12 de octubre de 2025.- La noche del domingo se quebró con el sonido de las balas. Eran cerca de las ocho y cuarenta de la noche cuando vecinos de la colonia Primero de Mayo escucharon varios disparos en la calle Orquídeas. Al salir, encontraron una escena devastadora: una joven tendida frente a su casa, herida de muerte.

Los primeros en llegar fueron policías municipales y elementos de la Guardia Civil, seguidos de la Guardia Nacional. A pocos metros de la banqueta, hallaron a Eréndira Jazmín D. V., de apenas 20 años, todavía con vida, pero en estado crítico. Los paramédicos de Rescate intentaron reanimarla, aunque las lesiones eran tan graves que finalmente la joven perdió la vida.

Testigos señalaron que dos sujetos armados llegaron al lugar, dispararon sin decir palabra y huyeron rápidamente con rumbo desconocido. En minutos, la calle quedó acordonada y repleta de patrullas y cintas amarillas.

Peritos de la Fiscalía Regional recolectaron varios casquillos percutidos y tomaron evidencia para integrar la carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado al Semefo local, mientras agentes ministeriales iniciaban las primeras pesquisas.

Hasta el momento no hay detenidos, y las autoridades no descartan ninguna línea de investigación.