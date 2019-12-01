Incendian tienda de agroquímicos en Ario, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 23:23:29

Ario, Mich., a 12 de octubre de 2025.— La noche de este domingo, un incendio provocó severos daños en el establecimiento “Agroquímica Monte Verde”, ubicado sobre la carretera Ario–Santa Clara, a la altura de la salida del municipio. Aunque el fuego fue controlado a tiempo, las primeras observaciones apuntan a que pudo haberse tratado de un hecho intencional.

De acuerdo con el reporte oficial de la Comisaría Regional de Pátzcuaro, la emergencia fue atendida alrededor de las 21:35 horas, cuando la Policía Municipal recibió alertando sobre un incendio en el local antes mencionado.

Al llegar al sitio, los agentes confirmaron la presencia del propietario, Salvador Rubio Zaragoza, quien relató que se encontraba en su domicilio cuando fue notificado del siniestro. Al arribar, constató que la puerta del establecimiento presentaba daños visibles en la chapa, aparentemente forzada, lo que refuerza la sospecha de que el incendio pudo haber sido provocado.

Elementos de Protección Civil Municipal lograron controlar las llamas antes de que se extendieran a otros inmuebles o al material almacenado, el cual representa riesgo químico por su naturaleza.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales aún no han sido cuantificadas.